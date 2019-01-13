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Сирийская оппозиция заявила об аресте боевиков ИГ с российским гражданством

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Четырех боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ), двое из которых якобы имеют российское гражданство, задержали действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF).

Об этом 11 января сообщил сайт организации.

Отмечается, что группа боевиков, куда кроме двух россиян входили турок и афганец, была дислоцирована с целью осуществить теракты в городе Ракка и уже организовала ячейки. Они были арестованы 9 января в ходе спецоперации SDF. 

Оппозиционные официальному Дамаску «Сирийские демократические силы» с сентября 2018 года ведут операцию против ИГ в последнем форпосте боевиков в районе города Хаджин в провинции Дейр эз-Зор.

В октябре глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявлял, что проамериканские силы продолжают имитировать борьбу с группировкой ИГ на юге Дейр эз-Зора, напоминает RT.

5 декабря самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе с ИГ.

Сирийские СМИ неоднократно отмечали, что жертвами таких авиаударов оказывались мирные жители, кроме того, по их данным, в ходе таких атак коалиция применяла запрещенный белый фосфор.

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