Турецкая армия провела танковые учения на границе с сирийским Идлибом

Танковые подразделения вооруженных сил Турции провели учения на границе с сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщило в субботу, 12 января, агентство Anadolu.

Кроме того, Турция продолжает отправлять расчеты военной техники на границу с Сирией.

Стамбул с декабря готовится к началу новой военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.