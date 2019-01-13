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Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

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Фото: TASS/Imago/Jacob Schröter
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Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, прошедшей 12 января в немецком Оберхофе.

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Быстрее всех дистанцию в 12,5 км преодолел норвежец Йоханнес Бё (34 мин. 29 сек.), на втором месте с отставанием в 15,1 сек. расположился немец Арнд Пайффер. Замкнул тройку итальянец Лукас Хафер (15,8 сек.).

На протяжении всей гонки самый быстрый ход показал Бё. Логинов на лыжне был только 13-м. При стрельбе россиянин допустил четыре промаха, в итоге придя к финишу пятым.

Без медалей остался и главный критик Логинова — пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Француз показал четвертый результат.

Первую десятку замкнул еще один российский биатлонист Евгений Гараничев, пишет «Спорт-экспресс».

11 января в Оберхофе завершился спринт. Логинов показал первый результат. Мартен Фуркад назвал победу россиянина позором.

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