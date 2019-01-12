Бьорндален вступился за оскорбленного после победы на Кубке мира Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален заступился за россиянина Александра Логинова, которого после победы на Кубке мира резко раскритиковал француз Мартен Фуркад.

«Возможно, есть некоторые, кто не согласен с тем, что Логинов вернулся. Но он отбыл дисквалификацию, и его возвращение в спорт нужно уважать», — сказал Бьорндален в эфире телеканала TV2.

11 января Логинов выиграл золото в спринте, после чего французский биатлонист назвал победу его «позором» и заявил, что россиянин не «получит его уважения».

Причиной стала история с отстранением Логинова в 2013 году из-за обнаружения в допинг-пробе эритропоэтина. Дисквалификация россиянина закончилась в 2016 году.

В нынешнем сезоне спортсмен завоевал пять медалей на этапах Кубка мира и занимает в общем зачете, уступая только норвежцу Йоханнесу Бё.

12 января в немецком в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования.

Ранее сообщалось, что россияне раскритиковали Фуркада за оскорбление Логинова.