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МИД заявил о кризисе в НАТО из-за решения США о выходе из ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелены на то, чтобы закамуфлировать кризис в самой организации, заявили в Министерстве иностранных дел России.

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«Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о «последнем шансе» для РФ <…> никак не соответствуют заверениям о том, что спасение договора является для стран альянса приоритетом <…> Такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства 11 января.

В российском МИДе отметили, что кризис в альянсе вызван односторонним решением США о выходе из ДРСМД, так как данный шаг подрывает глобальную и европейскую безопасности, имеющие столь важное значение для союзников Вашингтона.

При этом Россия в данной ситуации, как подчеркнули в ведомстве, прикладывает максимум усилий для сохранения договора и выступает за диалог по данной проблеме не только в российско-американском формате, но и с НАТО. Так, в качестве одной из «военных» мер, о которых заявлял альянс, российская сторона предлагает организации ликвидировать американские пусковые установки ПРО в Румынии, нарушающие ДРСМД.

В начале января в интервью немецкому агентству Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс» до февраля для «возвращения к выполнению» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее согласно положениям документа.

Глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил о последующих ответных мерах при наличии угрозы размещения в Европе американских ракет.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали в декабре 1987 года. Документ запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. 20 октября 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД.

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