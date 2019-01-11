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Американские ученые раскрыли предназначение истуканов с острова Пасхи

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Фото: Depositphotos
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Каменные истуканы на острове Пасхи указывали на источники пресной воды. К такому выводу пришли американские антропологи Университета Бингемтона. Об этом сообщается в статье на сайте университета.

Статуи, высота которых достигает 12 м, изготовленные из вулканических пород, располагаются по всему острову именно в районе водных источников. Их возвел в XIII–XVI веках народ Рапа-Нуи, который не оставил после себя никаких свидетельств. До сих пор неизвестно, чем занимались эти люди, а также что стало причиной их исчезновения, уточняет телеканал «360».

«Когда мы начали детально изучать гидрологию, то сразу заметили связь между расположением статуй и источников пресной воды», — цитирует заявление одного из специалистов Карла Липо телеканал «Звезда».

Ранее большинство ученых предполагали, что у статуй было ритуальное значение.

В октябре 2018 года археологи выяснили, как древние жители острова Пасхи научились получать пресную воду из океана.

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