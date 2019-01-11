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ФСБ просит суд продлить арест задержанных украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Следственное управление ФСБ России попросило Лефортовский суд Москвы продлить срок ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам до 26 апреля.

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В судебной инстанции подтвердили, что им поступило соответствующее ходатайство, которое будет рассмотрено на следующей неделе.

«Заседания пройдут 15 января с 10:00 мск», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

10 января адвокат одного их арестованных моряков сообщил, что Федеральная служба безопасности России ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей, который истекает 25 января.

В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса украинские военные признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал украинских моряков до 25 января. После этого их перевели в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что инцидент в Черном море был организован Киевом перед президентскими выборами на Украине, чтобы поднять рейтинг Петра Порошенко и отвлечь внимание граждан от внутренних проблем государства.

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