Мэй поедет в Брюссель за гарантиями статуса Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направится в Брюссель в четверг, 13 декабря, чтобы получить юридические гарантии по вопросам будущего статуса Северной Ирландии после выхода королевства из состава Евросоюза.

12 декабря состоялось голосование по вотуму доверия Терезе Мэй. В результате действующий премьер-министр заручилась поддержкой большинства и сохранила свои посты.

Как заявила Мэй, после получения поддержки большинства, ее главная цель — обеспечить успешное осуществление Brexit, в частности, найти лучшее решение для определения статуса Северной Ирландии.

«Я услышала то, что Палата общин сказал о североирландском «бэкстопе» (поддержка пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit — ред.), и я поеду на саммит ЕС завтра и буду добиваться юридических и политических гарантий», — цитирует Мэй ТАСС.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Вопрос ирландской границы оставался одним из сложнейших препятствий на пути выхода Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство, в состав которой входит Северная Ирландия, покидает единый рынок и таможенную зону Европейского союза. Дублин выступает за отсутствие физической границы и сохранение зоны свободной торговли с Северной Ирландией.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.