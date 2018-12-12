Более 180 однопартийцев поддержали Мэй перед голосованием по вотуму недоверия

По меньшей мере 185 депутатов правящей Консервативной партии публично выразили поддержку своему лидеру, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в преддверии голосования по вотуму недоверия ей, пишет Reuters, ссылаясь на свои подсчеты.

Агентство отмечает, что главе кабмина будет достаточно этой цифры для того, чтобы остаться у власти. Ей необходимо заручиться поддержкой простого большинства из 315 депутатов. При ином исходе будет запущена процедура выбора нового лидера консерваторов и правительства, а имя нового премьер-министра станет известно только к первым числам января.

Голосование по вотуму недоверия Мэй пройдет в среду, 12 декабря, с 18:00 до 20:00 по местному времени (21:00–23:00 мск).

Причиной запуска процедуры голосования стало недовольство ее однопартийцев ходом переговоров Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Политики обвинили премьер-министра в том, что она заняла слишком мягкую позицию по вопросу Brexit.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства, который должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого Великобританию ожидает переходный период по урегулированию спорных вопросов.