Пост за здравие: Тереза Мэй осталась премьером

Британский премьер Тереза Мэй будет занимать свой пост как минимум ближайшие 12 месяцев. В среду вечером большинство депутатов-тори проголосовали против ее смещения с поста главы Консервативной партии. Голосование прошло накануне ее поездки в Брюссель, где Тереза Мэй планирует убедить Европейский совет внести изменения в соглашение по Brexit. Именно этот документ и стал поводом для выступления против нее ряда однопартийцев.

may Британский премьер Тереза Мэй будет занимать свой пост как минимум ближайшие 12 месяцев Фото: REUTERS/Toby Melville

Как рассказали «Известиям» в Европейском совете, лидеры стран ЕС не собираются пересматривать соглашение, однако готовы обсудить сценарий, при котором Британия покинет Евросоюз без сделки. «Известия» разбирались, как вотум недоверия повлиял на позиции Мэй и чего можно ждать от предстоящего саммита.

Атака со всех сторон

Разговоры о вотуме недоверия Терезе Мэй на посту лидера Консервативной партии начались 15 ноября, сразу после того, как власти страны обнародовали итоговый вариант сделки по Brexit. В Британии смещение лидера правящей партии автоматически означает его отстранение от должности премьер-министра. Для того, чтобы инициировать этот процесс, в «Комитет 1922» (группа депутатов Консервативной партии в Палате общин, которая может запустить вотум недоверия. — «Известия») соответствующее требование должны были направить не менее 15% депутатов-тори.

В итоге в среду, 12 декабря, консерваторы в закрытом режиме провели голосование и простым большинством решили, что Тереза Мэй продолжит возглавлять Консервативную партию и, соответственно, останется в руководстве страны. Провал вотума укрепил ее внутриполитические позиции — инициировать повторную процедуру ее однопартийцы не смогут в течение следующих 12 месяцев.

Стоит отметить, что желание объявить вотум недоверия правительству есть и у Лейбористской партии. И не только у нее. Как рассказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, лидеры четырех оппозиционных политических сил страны уже обратились к лидеру лейбористов Джереми Корбину с подобной просьбой.

may1 Провал вотума укрепил внутриполитические позиции Терезы Мэй — инициировать повторную процедуру ее однопартийцы не смогут в течение следующих 12 месяцев Фото: REUTERS/Toby Melville

— Но Корбин полагает, что следует ставить вопрос о вотуме доверия правительству только тогда, когда будет уверенность в том, что большинство депутатов парламента проголосуют за недоверие правительству, — пояснила эксперт. — Дело в том, что Демократическая юнионистская партия (от Северной Ирландии), с которой правящая Консервативная партия заключила соглашение о поддержке в парламенте, проголосует именно в поддержку правительства. Соответственно, оппозиция может проиграть.

В Брюссель за гарантиями

Более неподходящий момент для вотума недоверия выбрать было сложно — до выхода Британии из ЕС остаются считаные месяцы, а парламент еще не проголосовал за принятую Лондоном и Брюсселем сделку по Brexit. Ранее Тереза Мэй перенесла дату голосования в палате общин — планировалось, что оно состоится 11 декабря. Премьер сочла, что большинство депутатов высказались бы против соглашения и сделка гарантированно провалилась. По заявлениям Даунинг-стрит, итоговое голосование в палате общин должно пройти до 21 января 2019 года.

На днях премьер-министр отправилась в Гаагу, Берлин и Брюссель, где встретилась со своим голландским коллегой Марком Рютте, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Она попыталась убедить их в необходимости подкорректировать наиболее чувствительные пункты соглашения. По итогам встреч Тереза Мэй заявила, что у лидеров есть «общая решимость» гарантировать работу по наиболее чувствительным вопросам.

may3 На днях премьер-министр отправилась в Гаагу, Берлин и Брюссель, где встретилась со своим голландским коллегой Марком Рютте, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Фото: REUTERS/Yves Herman

Сегодня она попытается сделать то же самое в Европейском совете. Наиболее острый вопрос — проблема сухопутной границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, которое положило конец конфликту в регионе, эта граница носит номинальный характер и де-факто не существует. При выходе Британии из ЕС Северная Ирландия, будучи частью Соединенного Королевства, автоматически перестает участвовать в Евросоюзе, в то время как Ирландия остается членом объединения. Чтобы сохранить Белфастское соглашение, Лондон и Брюссель включили так называемый «бэкстоп»: в переходный период, который продлится минимум до начала 2021 года, Британия останется в Таможенном союзе ЕС. Если до конца переходного периода вопрос не решат, страна останется в этом союзе навсегда.

— Это означает отсутствие собственной торговой политики, которая изначально и была основным аргументом в пользу Brexit, а также главенство права ЕС над национальным британским правом, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института Европы РАН Кира Годованюк. — Оставшись в Таможенном союзе, Британия фактически останется в ЕС, но при этом потеряет право голоса.

«Неожиданный гость»

Для Евросоюза перенос голосования в британском парламенте стал неожиданностью, о чем прямо заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте накануне саммита ЕС.

— На Европейском совете у нас будет неожиданный гость — Brexit. Я удивлен, поскольку с Великобританией мы обо всем договорились 25 ноября (в этот день лидеры 27 стран Евросоюза одобрили сделку. — «Известия»), — сказал глава ЕК.

Расписание двухдневного саммита указывает на то, что Brexit не будет центральной темой Европейского совета. Согласно заявленной повестке, ключевыми вопросами станут бюджет ЕС на 2021–2027 годы, единый рынок, миграция и внешние связи. Как заявили «Известиям» в Европейском совете, пересматривать соглашение с Лондоном Евросоюз не намерен.

— Лидеры не планируют возобновлять переговоры по сделке в целом и по «бэкстоп» в частности, — сообщили «Известиям» в Евросовете. — Однако ожидается, что они обсудят то, как облегчить ратификацию соглашения в Великобритании. Поскольку времени остается всё меньше, они также обсудят готовность Евросоюза к сценарию, при котором Brexit пройдет без какой-либо сделки вообще.

Сценарии развития

К началу саммита Евросоюза известно следующее: Тереза Мэй остается на посту премьер-министра и твердо рассчитывает вывести Великобританию из ЕС 29 марта 2019 года. А Брюссель не намерен менять соглашение по Brexit и морально готов к выходу Британии без сделки.

Эксперты считают, что в условиях острого внутриполитического кризиса нельзя исключать ни один сценарий — от второго референдума в Британии до «жесткого Brexit».

По мнению евродепутата от правящей в Германии партии ХДС Михаэля Галера, неясность в отношении сделки до сих пор сохраняется.

— Выход Великобритании из ЕС еще не предопределен. Нельзя исключать и второго народного голосования по Brexit, — отметил в беседе с «Известиями» европарламентарий.

Так или иначе, до 21 января 2019 года Тереза Мэй вынесет соглашение на голосование в палате общин. Если сделку одобрят, то, как и запланировано, Британия покинет Евросоюз в соответствии с ее условиями. Если голосование провалится, то по британскому закону о Brexit страна выходит из объединения без сделки. А это означает резкий разрыв со структурами Европейского союза и сильный удар по британской экономике, который приведет к падению ВВП и курса фунта стерлингов, рост дефицита госбюджета, а также сбой транспортного сообщения между Британией и странами ЕС.