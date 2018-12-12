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Туктамышева прокомментировала свою госпитализацию

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила информацию о своей госпитализации с воспалением легких. 

«Жаль, что так получается, не знаю, как это произошло», — сказала она в телефонной беседе с агентством ТАСС.

Как рассказал тренер 21-летней спортсменки Алексей Мишин, она пробудет в стационаре не менее двух недель. Из-за болезни Туктамышевой придется пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

В начале декабря Туктамышева завоевала бронзу в финале Гран-при, который прошел в канадском Ванкувере.

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