Российская фигуристка Алина Загитова повредила ногу перед произвольной программой в финале Гран-при в Ванкувере (Канада), рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган 9 декабря.

«Алина на разминке действительно немного подвернула ногу, но ничего страшного, всё в порядке. Она будет кататься дальше», — цитирует Когана ТАСС.

По итогам короткой и произвольной программ российская спорсменка заняла второе место в финале Гран-при. По сумме двух прокатов чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане уступила японке Рике Кихире 6,59 балла. Бронзу завоевала еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Загитова завоевала первую золотую медаль среди россиян в личных соревнованиях, а также стала обладательницей серебряной награды в командных соревнованиях. В текущем сезоне 16-летняя фигуристка победила на двух этапах Гран-при, в том числе в Москве.