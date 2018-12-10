Юниорский пьедестал: молодые российские фигуристы взяли три золота

Российские фигуристы завоевали четыре награды в финале Гран-при в Ванкувере, но впервые за пять лет остались без золота на итоговом турнире. Из медалистов стоит отметить наш танцевальный дуэт Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, ставших вторыми. Это первая награда российских танцоров в финале за 10 лет: в сезоне-2008/09 Оксана Домнина и Максим Шабалин также были серебряными призерами. Еще больше порадовали наши юниоры, которые завоевали в финале Гран-при 10 наград из двенадцати возможных, а в трех видах из четырех заняли весь пьедестал.

Наши фигуристки не проигрывали финал Гран-при с 2013 года — Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева, Алина Загитова… Еще недавно казалось, что эта победная серия будет бесконечно долгой — настолько непобедимыми выглядели наши девушки. Но в женском фигурном катании появилась новая фигуристка, способная бросить вызов фаворитам. Речь идет о 16-летней японке Рики Кихира, которая в своем первом профессиональном сезоне показывает самую сложную программу в мире.

В Ванкувере, даже допустив серьезную ошибку в произвольной программе, Кихира оказалась недосягаема для конкурентов. У олимпийской чемпионки Алины Загитовой — серебро, у Елизаветы Туктамышевой — бронза.

— Кихира — уникальная фигуристка, без слабых мест, — рассказал «Известиям» почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), заслуженный тренер СССР Валентин Писеев. — Бороться с ней очень сложно, но наши девочки способны сместить ее с трона. Во-первых, я не теряю веру в Алину Загитову, которая способна обыграть японку на чемпионате мира, если та допустит ошибку. Во-вторых, в следующем году в профессионалы перейдут наши юниорки — Александра Трусова, Алена Канышева, Алена Косторная, которые уверенно делают четвертные прыжки. Думаю, что Кихири тогда точно не поздоровится.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду. Подопечные Александра Жулина побили два личных рекорда и набрали в сумме 201,37 балла. Однако этого не хватило, чтобы превзойти лидеров последних лет — американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (205,35 балла). Другие наши пары не впечатлили судей. Лидеры сезона Александра Степанова и Иван Букин заняли лишь четвертое место, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — пятое.

— Поздравляю Синицину и Кацалапова с медалью, которых у нас действительно давно не было, — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Бестемьянова. — Они отлично сделали свою работы и при небольшом везении могли претендовать и на золото, но американский дуэт получил такие высокие баллы за «выслугу лет». Что касается выступления Степановой и Букина, то они были под большим давлением судей. Сначала россияне получили очень низкие баллы за секцию танго без видимых на то причин. А затем в их произвольном танце арбитры не стеснялись ставить нули и единицы за выполнение отдельных элементов, что на соревнованиях такого высокого уровня можно назвать нонсенсом. Если честно, то я не припомню такого.

В соревновании спортивных пар Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не удалось подняться выше после короткой программы, где они заняли третье место. В этот раз Тарасова справилась с сальховом, но теперь уже Морозов недокрутил один тулуп в каскаде. Этого хватило, чтобы уступить основным конкурентам: французская пара Ванесса Джеймс — Морган Сипре выиграла финал Гран-при с мировым рекордом в произвольной программе, а китайский дуэт Пэн Чэн и Цзинь Ян не стали включать в свое выступление сложные элементы, но показали идеальную чистоту исполнения. В итоге Пэн и Цзинь обошли российский дуэт на 2,7 балла.

— Мы недовольны своим выступлением в Ванкувере, — признался «Известиям» Владимир Морозов. — Если судить по оценкам, то выступили ниже среднего. Допустили несколько серьезных ошибок и казалось, что вовсе останемся без медалей. Но, к счастью, мы сделали хорошо несколько несложных элементов, и всё встало на свои места. Теперь впереди — чемпионат России. Это очень важный старт, к которому нужна отличная подготовка. Мы знаем, над чем работать, и сделаем всё, чтобы исправиться.

У мужчин победу одержал американец Нэтан Чен. Чемпион мира-2018 был на голову сильнее конкурентов и показал, что в ближайшее время может бросить вызов двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю, который пропускал финал из-за травмы. Единственный российский участник финала Гран-при Сергей Воронов показал шестой результат.

— Да, в произвольной программе не обошлось без ошибок, но в целом Сережа достойно представил нашу страну в финале Гран-при, — считает Валентин Писеев. — Только тот факт, что он отобрался на решающий старт, учитывая все наши проблемы в мужском одиночном катании, — говорит о многом. В отсутствии Юдзуру Ханю были представлены все сильнейшие фигуристы планеты. Конкуренция была очень высокая. Что касается победы Чена, то думаю, что он действительно способен навязать борьбу Ханю.

Параллельно в Ванкувере проходил финал Гран-при среди юниоров, где российские фигуристы были вне конкуренции. В трех видах из четырех мы заняли весь пьедестал. В женском одиночном катании первой стала Алена Косторная, второй — Александра Трусова, третьей — Алена Канышева. В танцах на льду — Софья Шевченко — Игорь Еременко (1-е место), Арина Ушакова — Максим Некрасов (2-е место), Елизавета Худайбердиева — Никита Назаров (3-е место); в парном катании — Анастасия Мишина — Александр Галлямов (1-е), Полина Костюкович — Дмитрий Ялин (2-е), Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (3-е). В юниорском мужском одиночном катании единственный россиянин Петр Гуменник шел третьим после короткой программы и сумел занять итоговое второе место, набрав 218,75 балла.

— У нас блестящий резерв, приятно, что на финале Гран-при мы в трех видах из четырех разыгрываем первенство России, — заключил Валентин Писеев. — Наши ребята на две головы сильнее всех остальных. Да, в мужском одиночном катании такого преимущества у нас нет, но Гуменник — очень талантливый парень, у которого может быть будущее. Теперь самое важное, чтобы тренеры и дальше развивали этих ребят. Часто бывает, что они много теряют после перехода от юниоров в профессионалы, — в последние годы это проблема.

До следующих крупных стартов в фигурном катании осталось не так много времени. Чемпионат России-2019 пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске, а чемпионат Европы примет Минск 21–27 января 2019 года.

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