Екатерина Боброва: «Решение о возвращении еще не принято»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Екатерина Боброва вместе со своим партнером по танцам на льду Дмитрием Соловьевым в этом году вновь принесла России олимпийскую медаль. В качестве капитана она помогла нашей сборной выиграть в Пхёнчхане серебро в командных соревнованиях. После Игр в Корее Боброва и Соловьев решили взять паузу в спортивной карьере. В интервью «Известиям» фигуристка, которая в ближайшие выходные будет работать комментатором «Матч ТВ» на проходящем в Ванкувере финале Гран-при, оценила шансы своего возвращения в большой спорт, поделилась мнением о лидерах нынешнего сезона и рассказала о первом опыте участия в ледовых шоу.

— Чего можно ожидать от главных стартов сезона в танцах на льду?

— Многие лидеры пропустили первую половину сезона, что не позволило им отобраться на финал Гран-при. Это, к примеру, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, трехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады. Они пропустили первый этап. И, несмотря на то что выиграли второй, установив кучу мировых рекордов, всё равно не вышли в финал. Есть также американцы и канадцы, которые пропустили этапы Гран-при, но ожидается, что они будут выступать у себя в чемпионате страны и отбираться на чемпионаты Четырех континентов и на ЧМ. Пападакис и Сизерон тоже могут поехать на первенство Европы в Минске и ЧМ в Сайтаме. Поэтому уверена, что на главных соревнованиях за медали будут бороться не только те шесть пар, что сейчас прошли в финал Гран-при.

— А у наших трех пар в лице Александры Степановой/Ивана Букина, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и Тиффани Загорски/Джонатана Гурейро превосходство внутри страны сейчас безоговорочное?

— Замечательно, что в финал попали три наши пары. Давно такого не было в танцах на льду. При этом две из них — Степанова с Букиным и Синицина с Кацалаповым — явно претендуют на место в призерах и даже на золото. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и Загорски с Гурейро. Они тоже могут отлично выступить, и в этом сезоне проявляют себя очень хорошо. Что касается того, насколько превосходство наших пар безоговорочное, то я не люблю об этом говорить, потому что всем парам желаю удачи и чистого катания. Но лед скользкий, и всё может произойти. Впереди финал Гран-при, затем — чемпионат России. И только после произвольного танца на национальном первенстве в Саранске можно будет о чем-то говорить. Тем более у Федерации фигурного катания России (ФФКР) есть правило, что на ЧЕ автоматически отбирается пара, занявшая первое место в чемпионате России. А между вторым и третьим местами выбор делается по итогам тренерского совета. Были ситуации, когда в том случае, когда у нас в одном из видов фигурного катания от страны может участвовать только пара участников, выбор делался в пользу спортсмена, занявшего третье место.

— Синицина и Кацалапов сейчас в лучшей форме после того, как сменили партнеров — Руслана Жиганшина и Елену Ильиных — по окончании сочинской Олимпиады?

— Вообще не буду касаться этой темы, поскольку с момента тех событий прошло больше четырех лет. Эта история давно закрыта, и сейчас у нас есть замечательная пара, за которой мы наблюдаем. Ребята не стояли на месте в промежутке между прошлым и нынешним сезонами. Думаю, их немного выбила из колеи травма Никиты на чемпионате России, из-за которой они снялись с произвольного танца и не отобрались на Олимпиаду. Также они не смогли выступить на чемпионате Европы и на чемпионате мира. При этом у них было больше времени на подготовку к новому сезону. Они здорово поработали, и результаты этой работы сейчас перед нашими глазами.

— А как оцените перспективы Степановой и Букина?

— От них мы ждем чистого катания. Желаем им успехов, будем за них очень болеть. На этапе Гран-при в Москве они победили с мировым рекордом за произвольный танец. Стоит это учитывать, притом что уровни сложности их элементов были не самыми высокими — это Александра и Иван еще могут подтянуть. К сожалению, у Степановой и Букина были сбои в коротком танце. Уверена, что они не допустят таких ошибок в будущем и смогут добиться лучших оценок от судей.

— В юниорском финале Гран-при в танцах на льду выступят три наши пары — Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров и Софья Шевченко/Игорь Еременко. Вы следили за их выступлениями?

— Да. Жаль, что не отобралось в финал больше российских пар. Но три — это тоже хорошо. Все они будут вести борьбу за первые места. Против них выйдут сильные пары из США (Эвонли Нгуен/Вадим Колесник), Канады (Марджори Ладжои/Захари Лага) и Грузии (Мария Казакова/Георгий Ревия). Нас ждет очень интересная борьба — нельзя сравнивать оценки этих пар на предыдущих этапах Гран-при, если они не сталкивались там друг с другом. Потому что везде разные лед, судьи, процесс акклиматизации. И неясно, как их будут оценивать на одном турнире в одних условиях.

— В танцах на льду у России могло быть в финале Гран-при по пять и более позиций, как среди спортивных пар и женщин?

— Да. Считаю, что у нас очень сильные юниорские танцевальные пары. Могу сказать, что у многих наших юниоров в танцах гигантский потенциал.

— В ближайшие годы будет жесткая конкуренция?

— В танцах на льду очень сложный переход из юниоров в мастера. Мало пар остается с прежними партнерами. Немногие из них могут выходить из чемпионов среди юниоров на аналогичные позиции среди взрослых. Поэтому посоветовала бы ребятам продолжать тренироваться, не менять пары и уверенно подниматься на новый уровень.

— Почему этот переход наиболее сложен именно в танцах?

— В 17–18 лет пары уходят из юниоров. И в этот момент происходит некий рост. В первую очередь речь о формировании партнерши из девочки в девушку. Многое зависит также от того, есть ли физический рост у партнера. И если да, то насколько он резкий. В основном пары распадаются из-за того, что в этом возрасте перестают друг другу физически подходить. Ну и бывают разногласия вроде тех, когда один из партнеров хочет поменять тренера, а другой нет. Пара распадается, а на место прежнего партнера или партнерши приходит кто-то послабее. Вместе перейти из юниоров во взрослые и долго там выступать удавалось Екатерине Рублевой с Иваном Шефером, нам с Димой Соловьевым, Степановой с Букиным. А Оксана Домнина и Максим Шабалин до 18 лет долго искали себе пары, а когда стали выступать вместе, выиграли юниорский чемпионат мира и потом долго катались вместе, выиграв бронзу Олимпиады. Поэтому практика показывает, что высоко поднимаются в танцах именно стабильные пары.

— Как оцените дальнейшие перспективы Евгении Медведевой в этом сезоне?

— Нет большой катастрофы в том, что Женя не попала в финал Гран-при. Летом она сменила тренера — сейчас у нее этап переформатирования. Меняется сама Медведева, меняется ее техника. Кроме того, непросто тренироваться в другой стране. Но я верю, что она еще вернется на свой уровень. По тем этапам Гран-при, где Женя выступала, я наслаждалась, глядя на нее. Видно, что она получает удовольствие от своего катания. Как ее подруга, я просто рада за Медведеву. Но относительно дальнейших выступлений в сезоне не буду делать прогнозов.

— Во время Олимпиады и после нее вы поддерживали Михаила Коляду, подвергшегося жесткой критике за свои падения. Как оцените его нынешнее состояние?

— Я очень болею и переживаю за Мишу. Вижу его перспективы — у него хорошее катание, пластика, прыжки и вращение. Осталось решить проблему, которая есть в голове. Если он ее решит, то сможет показывать на соревнованиях то же катание, что демонстрирует на тренировках и разминке перед стартом. Я слежу за ним и вижу, как отлично он делает все четверные прыжки на разминке. И становится грустно, когда они ему не удаются на соревнованиях.

— Вы комментируете на телевидении финал Гран-при в Ванкувере. Какие впечатления от предыдущего опыта?

— Мне нравится. Для меня это очень необычно. Одно дело самой кататься, другое — во время тренировок и подготовки к соревнованиям смотреть по телевизору выступления своих будущих соперников, а также друзей по команде. Просто интересно. И отдельные ощущения — во время пропуска сезона комментировать их катание, говорить то, что видишь и думаешь. И не только в танцах на льду. Поэтому рада, что «Матч ТВ» предоставил мне такую возможность. Пришлось углубиться в другие виды фигурного катания и их правила, несмотря на то что я сама бывшая одиночница и что-то знаю про эту дисциплину. Я люблю учиться, развиваться и узнавать что-то новое. В случае комментирования старалась объяснять зрителям определенные нюансы человеческим языком, а не профессиональным. Многие люди писали мне отзывы о моем комментировании и благодарили. Мне было приятно.

— Осенью вы участвовали в ледовых шоу. Как оцените этот опыт?

— Опыт был недолгий — всего две недели. Мы с Димой [Соловьевым] выступали у Татьяны Навки, а затем у Ильи Авербуха заменяли Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Надеюсь, в дальнейшем будет возможность опыт выступлений в шоу повторить. В них ты делаешь то, что тебе нравится. При этом не думаешь о каких-то сложных шагах, об оценках судей. Но нужно в три раза сильнее проявлять свои актерские данные, чтобы в конце выступления зритель встал со своего места и аплодировал.

— Сколько времени уходит на подготовку к шоу?

— Трудно сказать. Когда мы тренируемся перед соревнованиями, то готовимся к тому, чтобы выйти один раз на четыре минуты — это максимальное время выступлений. Ты должен выходить на лед два дня подряд по одному разу. А на шоу надо кататься в день раз пять по две-три минуты каждый. И это при макияже, в костюме и с полной отдачей — такое очень непросто дается. При этом нет возможности кататься каждый день по четыре часа, чтобы поддерживать форму и проводить репетиции выступлений. Есть репетиции постановочные, а есть те, что проводятся по желанию, но только при условии, что ты с партнером найдешь лед. Пока мне это всё интересно.

— Трудно будет после этого возвращаться в большой спорт?

— Мы с Дмитрием уже пропускали сезон. После этого вполне успешно вернулись. Думаю, и сейчас не возникнет проблем, поскольку пока пауза длиной всего в год. Но окончательного решения мы еще не приняли. Сроки возвращения сейчас пока не назову.

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