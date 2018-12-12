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Фигуристку Туктамышеву госпитализировали с воспалением легких

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована с воспалением легких в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом 12 декабря сообщил ее тренер Алексей Мишин.

По его словам, в стационаре спортсменка проведет не менее двух недель. В связи с болезнью она пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

«Сами понимаете (что она пропустит соревнования. — Ред.). Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба», — цитирует Мишина «РИА Новости».

В начале декабря Туктамышева завоевала бронзу в финале Гран-при, который прошел в канадском Ванкувере.

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