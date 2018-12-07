Туктамышева прокомментировала свое выступление на Гран-при в Ванкувере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она отметила, что не может назвать свое выступление удачным, поскольку не смогла чисто исполнить тройной аксель.

«Был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений», — отметила Туктамышева.

В целом фигуристка назвала свой прокат неплохим и не расстраивается, что заняла лишь третье место.

21-летняя фигуристка набрала 70,65 балла в короткой программе. Первое место заняла японка Рика Кихира (82,51), второе — олимпийская чемпионка Алина Загитова (77,93). Спортсменки представят произвольные программы в ночь на 9 декабря.

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