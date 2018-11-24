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Туктамышева сообщила о взломе Instagram и угрозах

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ее аккаунт в социальной сети Instagram взломали.

По словам 21-летней спортсменки, она написала в службу поддержки, но ей никто не ответил пока.

«Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает», — приводит слова Туктамышевой RT.

Чемпионка мира 2015 года после Гран-при Rostelecom Cup в Москве рассказала «Известиям» о росте собственной популярности.

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