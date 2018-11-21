Старые версии Mac и iPhone оказались уязвимыми для взломов

На старых версиях операционной системы iOS в браузере Safari некоторые кодированные символы отображаются как латинские буквы, что позволяет мошенникам изменять адреса сайтов путем подмены одной буквы адреса новым символом. Об этом сообщили в китайской компании Tencent Security Xuanwu Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.

В ходе исследования специалисты заменили в адресе icloud.com букву «d» на символ «dum» и система не заметила подмены, подтвердив подлинность сайта. Опасность заключается в том, что если пользователь невнимателен к ссылкам, которые ему присылают, он может не заметить разницы, поскольку внешнее отображение символов абсолютно идентично. При переходе на поддельную ссылку человек собственноручно передаст данные своей авторизации в сервисе мошенникам, чем подвергнет свое устройство опасности заражения вирусами и взлома, сообщает телеканал «360».

Специалисты отметили, что уязвимость касается всех смартфонов iPhone с операционной системой iOS версии 11.4.1 и ниже, а также iMac и MacBook под управлением macOS High Sierra до версии 10.13.5.

22 октября сообщалось, что специалисты нашли новый способ удаленно взломать операционную систему Android.