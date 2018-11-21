Прямой эфир

Старые версии Mac и iPhone оказались уязвимыми для взломов

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На старых версиях операционной системы iOS в браузере Safari некоторые кодированные символы отображаются как латинские буквы, что позволяет мошенникам изменять адреса сайтов путем подмены одной буквы адреса новым символом. Об этом сообщили в китайской компании Tencent Security Xuanwu Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.

В ходе исследования специалисты заменили в адресе icloud.com букву «d» на символ «dum» и система не заметила подмены, подтвердив подлинность сайта. Опасность заключается в том, что если пользователь невнимателен к ссылкам, которые ему присылают, он может не заметить разницы, поскольку внешнее отображение символов абсолютно идентично. При переходе на поддельную ссылку человек собственноручно передаст данные своей авторизации в сервисе мошенникам, чем подвергнет свое устройство опасности заражения вирусами и взлома, сообщает телеканал «360».

Специалисты отметили, что уязвимость касается всех смартфонов iPhone с операционной системой iOS версии 11.4.1 и ниже, а также iMac и MacBook под управлением macOS High Sierra до версии 10.13.5.

22 октября сообщалось, что специалисты нашли новый способ удаленно взломать операционную систему Android.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакер назвал стоимость взлома соцсетей звезд
Найдена позволяющая читать переписки в Telegram уязвимость

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017