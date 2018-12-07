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Японская фигуристка побила мировой рекорд Загитовой

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Фото: Global Look Press/Naoki Morita/AFLO
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Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в канадском Ванкувере. Она получила за прокат 82,51 балла.

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Прошлое достижение принадлежало россиянке Алине Загитовой (80,78 балла), сообщает ТАСС. Она же установила и предыдущий рекорд — 79,93 балла на турнире в Германии.

22 сентября Кихира установила мировой рекорд в произвольной программе на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии. Она набрала 147,37 балла, превысив достижение российской юниорки Александры Трусовой (146,7 балла), установленное двумя неделями ранее.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения. Достижения, установленные до сезона 2018/19, переведены в категорию исторических. Сложность и чистота исполнения теперь оцениваются по шкале от -5 до +5, а не от -3 до +3, как раньше.

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