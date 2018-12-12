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Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы за финансовые махинации

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Окружной суд США приговорил бывшего адвоката президента Дональда Трампа — Майкла Коэна — к трем годам тюрьмы за финансовые преступления, сообщает Associated Press.

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Он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в размере $1,4 млн, связанных с его личным бизнесом. Юрист также признал нарушение законов о финансировании избирательной кампании в 2016 году, в частности организацию выплат денег двум женщинам за молчание о связях с американским лидером.

«Именно моя слепая верность этому человеку (президенту США – ред.) привела меня на путь тьмы вместо света. Я чувствовал, что обязан был скрыть его грязные поступки», — заявил Коэн в суде.

29 ноября сообщалось, что Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами конгресса США о своих контактах с представителями России в ходе президентской кампании 2016 года.

9 декабря конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Трампу может грозить реальный тюремный срок за федеральные преступления. Обвинения он связал с документами, где указывается, что Коэн по требованию американского лидера переводил деньги экс-порноактрисе и бывшей фотомодели за молчание об интимной близости с его боссом. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не знал о выплатах, а юрист действовал без его ведома.

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