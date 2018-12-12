Парковки в новогодние праздники сделают бесплатными

Парковка на столичных улицах в предстоящие новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, будет бесплатной, говорится в сообщении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Без оплаты можно будет поставить машину на стоянку в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки.

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Минимальная стоимость парковки в центре Москвы составит 80 руб./ч. На более загруженных улицах Садового кольца будет действовать дифференцированный тариф: 50 руб./ч — за первые 30 мин, а затем 150 руб./ч. На улицах внутри Бульварного кольца припарковаться можно будет за 100 и 200 руб./ч. Максимальный тариф — 380 руб./ч введут на улицах возле «Москва-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов и др. При этом время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до 5 минут.

Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП.