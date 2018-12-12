Прямой эфир

Парковки в новогодние праздники сделают бесплатными

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парковка на столичных улицах в предстоящие новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, будет бесплатной, говорится в сообщении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Без оплаты можно будет поставить машину на стоянку в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки.

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Минимальная стоимость парковки в центре Москвы составит 80 руб./ч. На более загруженных улицах Садового кольца будет действовать дифференцированный тариф: 50 руб./ч — за первые 30 мин, а затем 150 руб./ч. На улицах внутри Бульварного кольца припарковаться можно будет за 100 и 200 руб./ч. Максимальный тариф — 380 руб./ч введут на улицах возле «Москва-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов и др. При этом время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до 5 минут.

Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы
В Госдуме предлагают научить дорожные камеры бороться с пробками

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017