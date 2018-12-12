Антропологи раскрыли подробности убийства 8000-летнего охотника

Антропологи установили причину смерти первобытного охотника, который жил 8 тыс. лет назад на территории современной Польши.

Череп охотника из каменного века был найден в 1950-х годах на берегу реки Нарев на северо-востоке Польши, сообщил портал Nauka w Polsce 10 декабря. Ранее считалось, что мужчину убили, чтобы съесть. Однако современные исследования с применением электронного микроскопа и компьютерной томографии опровергли эту гипотезу.

Новые данные указывают, что охотника попытались убить: ему нанесли удар острым предметом по голове. После этого мужчина прожил еще неделю со своим ранением.

«Выяснилось, что поврежденный череп стал заживать… это означает, что мужчина умер не в тот момент, когда произошел удар, что отвергает убеждения археологов в том, что у нас — жертва каннибализма», — рассказал антрополог Яцек Томчик из Университета кардинала Стефана Вышинского (Варшава).

Анализ показал, что после смерти мужчины, которому на тот момент было чуть больше 20 лет, его, вероятнее всего, попытались сжечь в ходе погребального ритуала.

Каменный век — культурно-исторический период в развитии человечества, когда основные орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня и ещё отсутствовала обработка металлов. Он начался около 1 млн 800 тыс. лет назад и закончился эпохой распространения первых металлов около 8 тыс. лет назад на Древнем Востоке и около 6-7 тыс. лет назад в Европе.

6 декабря ученые в штате Юкатан на юго-востоке Мексики обнаружили церемониальный центр древних майя. Его возраст составляет не менее 2,3 тыс. лет. Вдобавок, были найдены три строения и несколько захоронений.