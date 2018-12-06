Постройку майя возрастом более 2 тыс. лет обнаружили в Мексике

Церемониальный центр древних майя обнаружили ученые в штате Юкатан на юго-востоке Мексики.

Как сообщает агентство Quadratin, возраст находки в пещере муниципалитета Вальядолид, предположительно, составляет не менее 2,3 тыс. лет.

Также антропологи обнаружили три строения и несколько захоронений. Ученые полагают, что в них могут покоиться представители знати майя.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300–900 годы н.э. К моменту открытия Америки она пришла в упадок. Поселения майя находились на территории государств Центральной Америки.

23 ноября археологи впервые нашли человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения майя Хойя-де-Серен в Сальвадоре, которое было засыпано пеплом в результате извержения вулкана 1,4 тыс. лет назад.