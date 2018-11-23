Человеческие останки впервые нашли на раскопках города майя Хойя-де-Серен

Археологи впервые обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения майя Хойя-де-Серен в Сальвадоре, которое было засыпано пеплом в результате извержения вулкана 1400 лет назад. Об этом сообщает сайт местной газеты Pagina.

По словам руководителя раскопок Мишель Толедо, яма, где находились органические останки и кости, была обнаружена несколько дней назад. «После расчистки было установлено, что это могила человека, который предположительно жил в поселении, но умер не в результате извержения», — рассказала исследователь.

По предварительным оценкам ученого, захоронение относится к 600-900 годам нашей эры, на что указывает найденный в могиле обсидиановый нож, сохранившийся еще хуже, чем кости.

Она предположила, что захоронение находилось под каким-то строением, которое впоследствии было снесено бульдозером. Раскопки на месте поселения ведутся уже более 40 лет, а человеческие останки до сих пор не были найдены, напомнила Толедо.

Город Хойя-де-Серен в Сальвадоре был разрушен в результате извержения вулкана Лома-Кальдера около 600 года нашей эры и погребен под толстым слоем пепла. Хойя-де-Серен включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал «360».

В конце сентября специалисты Смитсоновского института тропических исследований заявили, что древние захоронения с изуродованными скелетами в Южной Америке не являются свидетельством массовых жертвоприношений индейцев, как археологи считали ранее. Выяснилось, что большая часть повреждений была нанесена людям до их смерти, при этом многие раны успели зажить задолго до погребения.