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Археологи нашли на Алтае фрагмент диадемы древнего человека

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В Денисовой пещере на Алтае обнаружен фрагмент диадемы, сделанной из бивня мамонта. О находке рассказали в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

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Возраст диадемы — около 45-50 тыс. лет. Она сломалась еще при использовании или вскоре после него, говорится в сообщении института. Судя по отсутствию декоративных орнаментов, это не культовое украшение, а утилитарный бытовой предмет. Вероятно, ее использовали как обруч для волос. Судя по размеру, ее обладателем был мужчина с крупной головой, но об этом сложно судить точно, так как со временем изогнутая деталь могла начать распрямляться.

Найденные в той же пещере многочисленные обломки бивней позволяют говорить о том, что обитатели Денисовой пещеры сами обрабатывали этот материал и изготавливали из него украшения и утварь.

Археологи подчеркнули, что этот предмет, вероятно, принадлежит не к палеолиту (ранее предметы из бивня мамонта встречались в основном на памятниках этой эпохи), а к более ранней культуре. И изготовили его не древние homo sapiens, а другие существа, известные как Homo altaiensis или «денисовцы».

В августе 2018 года на Алтае были найдены останки 13-летней девочки, жившей, предположительно, около 90 тыс. лет назад. По мнению экспертов, она была дочерью женщины-неандертальца и «денисовца». Палеогенетики считают, что эти виды проживали в разных частях Земли, однако при встречах могли вступать в контакт и давать потомство.

Об открытии «денисовцев» было объявлено в 2010 году. Это третий вид древних людей, известных ученым (помимо неандертальцев и предков современного человека). Единственная современная популяция людей, у которой есть геном «денисовцев», — это жители Океании. Название популяции дано по имени Денисовой пещеры.

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