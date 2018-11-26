Необычное кельтское захоронение с колесницами нашли в Великобритании

Археолог любитель Майк Смит при помощи металлоискателя обнаружил необычное кельтское захоронение с останками лошадей и колесниц на территории Уэльса.

По словам мужчины, ему удалось обнаружить брошь, бронзовую отделку уздечки и еще несколько мелких предметов, которые заинтересовали ученых из Национального музея Уэльса в Кардиффе. Именно они выделили денежные средства на дальнейшие раскопки и изучение захоронения, пишет РЕН ТВ.

Ранее в Уэльсе подобных находок не было. В результате им удалось обнаружить фрагменты колесниц, в том числе удила и металлические ободы от колес, а также останки лошадей. Приблизительный возраст артефактов оценивается в 2 тыс. лет. Предположительно все это было создано кельтами.

26 ноября стало известно, что исследователи из Юго-западного университета Троицы в американском Альбукерке заявили, что людские поселения к северу от Мертвого моря, где согласно библейским текстам находились города Содом и Гоморра, исчезли из-за метеорита, который упал на них около 4 тыс. лет назад.