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Массовые захоронения сирийцев обнаружены в провинции Дейр-эз-Зор

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Семь массовых захоронений сирийцев, погибших от рук террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ. — Ред.), обнаружены в окрестностях сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

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Отряды гражданской обороны и сотрудники сирийского Красного полумесяца извлекли из захоронений 101 тело, сообщило 11 декабря агентство SANA. На телах погибших обнаружены следы пыток.

Сирийская армия полностью освободила город от террористов в ноябре 2017 года. Абу-Кемаль находился под контролем боевиков три года.

8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обнаружении в сирийском городе Ракка массовых захоронений людей, погибших при бомбардировках со стороны США и возглавляемой ими коалиции. По ее данным, речь идет как минимум о 8 тыс. человек.

Город Ракка был захвачен террористами ИГ в 2014 году. Они объявили его своей столицей в Сирии.

Операцию по освобождению региона провели в 2017 году отряды «Сирийских демократических сил» под прикрытием международной коалиции во главе с США. Бомбардировки проамериканских курдских формирований полностью разрушили город. Ракка до сих пор не восстановлена для жизни мирных граждан.

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