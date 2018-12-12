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Политолог назвал мотив Эрдогана для начала военной операции в Сирии

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Cem Oksuz
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Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в беседе с «Известиями» назвал ожидаемым заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара готовится к началу новой военной операции против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Анонсированная операция, которая может начаться в ближайшие дни, не направлена против США и их военных, подчеркнул Эрдоган. По утверждениям турецкого лидера, действия Анкары поспособствуют политическому урегулированию в Сирии и позволят «сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения».

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Турецкие интересы

Рассматривать вероятность проведения очередной операции, на этот раз к востоку от Евфрата,  необходимо в контексте геополитических устремлений турецкого руководства и ситуативной тактики Анкары, заявил эксперт.

«Для правительства Эрдогана территория  Сирийской Арабской Республики всегда представляла геополитический интерес. Во-первых, с точки зрения Анкары кризис вокруг Сирии можно использовать для усиления влияния Турции. Как в самой Сирии, так и в ближневосточном регионе в целом», — рассказала Олевич.

В качестве повода для действий на территории Сирии Турция стремится использовать защиту прав туркоманов — представителей национального меньшинства, проживающих на территории некоторых северных районов Сирии, прилегающих к Турции, пояснил политолог.

Также по его словам, Турция заинтересована в том, чтобы позиции представителей ее Вооруженных сил на территории Сирии, как в Идлибе, так и в некоторых других регионах, Сирии сохранялись и по возможности усиливались.

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Полностью гражданская война на территории Сирии закончится тогда, когда основные игроки, оказывающие влияние на этот конфликт придут к консенсусу о будущем политическом устройстве Сирии, убежден Олевич.

«Оппозиционные силы на территории Сирии до сих пор получают поддержку из-за границы — и со стороны США, и со стороны Великобритании и некоторых других союзников США, в том числе с Ближнего Востока. Зачастую эти оппозиционные организации являются радикальными террористическими организациями», — отметил ведущий эксперт Центра актуальной политики.

Поэтому для того, чтобы ситуация полностью стабилизировалась необходимо прекратить поток средств финансовой, материальной военно-технической помощи, тем радикальным оппозиционным группировкам, которые до сих пор действуют на территории Сирии, полагает политолог.

При этом, по его мнению, будущее Сирии во многом зависит от переговорного процесса между Россией и США, а также между Россией и другими игроками.

Президент Турции не раз говорил, что его страна больше других пострадала от войны в Сирии. Так, 7 сентября он заявил, что Турция сохранит военное присутствие в Сирии, чтобы не допустить угроз для своей территории. Он также выразил обеспокоенность из-за поддержки Соединенными Штатами сирийских курдов, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

В конце ноября Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) стал возможен лишь благодаря действиям турецкой армии. По мнению турецкого президента, именно усилия Анкары позволили «развалить» группировку.

20 января текущего года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов. Турецкий лидер призвал Вашингтон не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

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