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Адвокат Кокорина предупредил о последствиях содержания футболиста в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, заявил, что его клиент может стать калекой из-за содержания в следственном изоляторе, передает ТАСС 12 декабря.

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Cпортсмену недавно провели операцию на коленном суставе и ахилловом сухожилии. Поэтому Кокорину необходимы тренировки. «Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли», — цитирует адвоката «Газета.ру». По словам Ромашова, у всех футболистов из-за спортивных нагрузок по-другому работает сердце, и это тоже может негативно сказаться на здоровье спортсмена.

Накануне сообщалось, что Кокорин впал в легкую депрессию из-за условий содержания в СИЗО «Бутырка». 

8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты находятся в СИЗО «Бутырка». Тверской суд 5 декабря продлил им срок ареста на два месяца.

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