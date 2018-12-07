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Футбольный профсоюз заявил о важности Кокорина и Мамаева для команд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» осознают, что преждевременно разрывать контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявил в пятницу, 7 декабря, глава профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков.

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«Эмоциональная составляющая со стороны клубов ушла. Они рассчитывают на этих игроков», — цитирует Грамматикова телеканал «360». При этом он отметил, что основания пересмотреть отношения с футболистами у клубов были.

По мнению главы профсоюза, оба являются высококвалифицированными футболистами. «Последние недели перед инцидентом они проводили достаточно успешно. Тем более предложения по российским игрокам сейчас на рынке ограничены», — заключил он.

После драки, которую Кокорин и Мамаев устроили в Москве 8 октября, «Зенит» поддержал своего игрока, а «Краснодар» заявил, что сделает всё от него зависящее, чтобы расторгнуть соглашение с Мамаевым.

Тверской суд Москвы 6 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева, обвиняемых в нанесении побоев и хулиганстве. Они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года. Спортсменов обвиняют в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и в драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором автомобилестроительного института «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

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