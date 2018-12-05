Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме высказались о карьерных перспективах Мамаева и Кокорина

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение суда о продлении ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву может поставить крест их спортивной карьере. Об этом заявил депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в среду, 5 декабря.

«Эта история будет уроком для всех известных людей, которые своими действиями подают пример остальным. Поэтому справедливым станет любое наказание, будь то домашний арест или денежная компенсация», — цитирует чиновника телеканал RT.

Он отметил, что футболисты могут больше не вернуться в профессиональный футбол после освобождения. Свищев напомнил, что многие спортсмены возвращались в спорт после долгого перерыва. В то же время депутат обратил внимание на большой для футбола возраст Кокорина и Мамаева.

Зимний СИЗО открыт: Кокорин и Мамаев не выйдут на поле после перерыва
Разбирательство в отношении известных футболистов может затянуться

«Кроме того, заключение может негативно сказаться не только на их физической форме, но и на моральных силах. Поэтому я бы сказал, что есть основания говорить о конце их карьеры», — подчеркнул он.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест 27-летнему Александру Кокорину и 30-летнему Павлу Мамаеву в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что обжалует решение судьи. Он назвал постановления суда неубедительными и не основанными на требованиях закона.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кирилл Кокорин написал заявление на потерпевшего при драке в центре Москвы
Кокорин и Мамаев частично признали вину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017