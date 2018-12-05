В Госдуме высказались о карьерных перспективах Мамаева и Кокорина

Решение суда о продлении ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву может поставить крест их спортивной карьере. Об этом заявил депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев в среду, 5 декабря.

«Эта история будет уроком для всех известных людей, которые своими действиями подают пример остальным. Поэтому справедливым станет любое наказание, будь то домашний арест или денежная компенсация», — цитирует чиновника телеканал RT.

Он отметил, что футболисты могут больше не вернуться в профессиональный футбол после освобождения. Свищев напомнил, что многие спортсмены возвращались в спорт после долгого перерыва. В то же время депутат обратил внимание на большой для футбола возраст Кокорина и Мамаева.

«Кроме того, заключение может негативно сказаться не только на их физической форме, но и на моральных силах. Поэтому я бы сказал, что есть основания говорить о конце их карьеры», — подчеркнул он.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест 27-летнему Александру Кокорину и 30-летнему Павлу Мамаеву в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что обжалует решение судьи. Он назвал постановления суда неубедительными и не основанными на требованиях закона.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».