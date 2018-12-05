Защита Мамаева обжалует продление ареста

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал «Известиям» решение суда продлить арест его подзащитному.

Тверской суд Москвы 5 декабря продлил на два месяца срок содержания под стражей футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, подозреваемым в нанесении побоев и хулиганстве.

Спортсмены будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлен и двум другим фигурантам уголовного дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

«Безусловно, считаем доводы постановления суда, как и утверждения следствия, неубедительными и не основанными на требованиях закона. Иного пути, кроме как обжаловать в апелляционной инстанции, у нас нет. Им и пойдем, надеясь найти выход в пещере беззакония», — заявил адвокат.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке.

В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

Футболисты впервые встретились после ареста на заседании Тверского суда 5 декабря. Следствие ходатайствовало о продлении ареста. Защита, напротив, требовала смягчения меры пресечения, поскольку в деле появились «новые обстоятельства». Суд встал на сторону следователей.