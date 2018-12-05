Суд продлил арест футболистам Мамаеву и Кокорину

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы продлили арест на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

Заседание Тверского суда Москвы прошло в среду, 5 декабря. Следствие заявило, что срок ареста необходимо продлить в связи с тяжестью преступления. Кроме того, фигуранты, по мнению следствия, могут попытаться скрыться, сообщает ТАСС.

Защита просила смягчения меры пресечения в силу того, что в деле появились «новые обстоятельства», однако суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок ареста футболистам, а также двум другим фигурантам уголовного дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Спортсмены частично признали свою вину на заседании суда. «Мы не пытались скрыться и как-то повлиять на исход. Я признаю вину частично, раскаиваюсь, я думаю, что мы уже достаточно здесь просидели. Надеюсь на вашу профессиональность», — сказал Кокорин.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».