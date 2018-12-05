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Кокорину и Мамаеву продлили арест на два месяца

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, подозреваемым в нанесении побоев и хулиганстве, продлили арест на два месяца. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года.

Заседание Тверского суда Москвы прошло в среду, 5 декабря. Футболисты впервые встретились после ареста. Следствие ходатайствовало о продлении ареста. Защита, напротив, требовала смягчения меры пресечения, поскольку в деле появились «новые обстоятельства». Суд встал на сторону следователей.

Арест продлен и двум другим фигурантам уголовного дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

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