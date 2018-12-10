Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболисту

Защита футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, находящегося в Бутырском СИЗО после драки в центре Москвы, обжаловала постановление о продлении ареста. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«Сегодня обжаловали продление ареста Мамаеву, дату (рассмотрения. — Ред.) пока не назначили», — цитирует адвоката ТАСС.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке.

В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

Кокорин и Мамаев впервые встретились после ареста на заседании Тверского суда 5 декабря. Следствие ходатайствовало о продлении ареста. Защита, напротив, требовала смягчения меры пресечения, поскольку в деле появились «новые обстоятельства». Суд встал на сторону следователей и продлил на два месяца срок содержания под стражей.