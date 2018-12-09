Отец Мамаева высказался об отношении к сыну

Отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин заявил, что гордится сыном, несмотря на судебный процесс в отношении спортсмена. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ в воскресенье, 9 декабря.

«Павел — мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть всё. Мне было по-человечески стыдно за его участие в драках. Это был вопиющий случай», — заявил Мамаев-старший в интервью телепрограмме «Центральное телевидение».

Он также рассказал: «В первом же письме он (Павел Мамаев. — Ред.) написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда (в СИЗО. — Ред.) не попал». Это ответ на всё».

8 октября футболисты устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил на два месяца арест Мамаеву, игроку «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их другу Александру Потасовицкому, подозреваемым в нанесении побоев и хулиганстве.

7 декабря глава профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков заявил, что «Зенит» и «Краснодар» рассчитывают на, по их мнению, успешных и высококвалифицированных спортсменов.