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Кокорин впал в «легкую депрессию» из-за условий в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин впал в «легкую депрессию» из-за условий содержания в СИЗО «Бутырка». Об этом во вторник, 11 декабря, сообщила журналистам заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

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При этом она отметила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев уже привык к условиям в СИЗО. 

«В целом оба чувствуют себя нормально — оба спокойны. Однако Мамаев полностью адаптировался, а Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии», — цитирует Меркачеву «Спорт-Экспресс».

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка». Тверской суд 5 декабря продлил им на два месяца срок содержания под стражей.

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