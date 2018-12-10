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Мосгорсуд проверит законность продления ареста Мамаеву и Кокорину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мосгорсуд на следующей неделе рассмотрит жалобу адвокатов на продление ареста обвиняемым в хулиганстве футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также их предполагаемым соучастникам. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

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По ее словам, апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых назначены к рассмотрению на 18 декабря в 10:00 мск, передает ТАСС.

В суде отметили, что защита футболистов просит Мосгорсуд отменить постановления об аресте обвиняемых и избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты отбывают арест в СИЗО «Бутырка». Тверской суда 5 декабря продлил футболистам на два месяца срок содержания под стражей.

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