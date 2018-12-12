Роскомнадзор пригрозил изменить закон ради блокировки Google

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о возможном изменении российского законодательства, что позволило бы заблокировать американскую корпорацию Google.

«Если штрафные санкции не возымеют действие на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России», — сказал Субботин журналистам ТАСС в среду, 12 декабря.

Он отметил, что блокировка — это самая жесткая мера и сейчас такую норму законодательство не предусматривает. Чиновник также напомнил, что первый штраф был минимальным — 500 тыс. рублей (его наложили на корпорацию накануне). Следующий составит уже 700 тыс. рублей, пишет «Газета.ру». Компанию оштрафовали за отказ фильтровать выдачу запрещенного контента.

6 ноября стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе.

До этого, 14 ноября, состоялись переговоры ведомства с представителем Google Дороном Авни об исполнении российских законов. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.

Согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны удалить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.