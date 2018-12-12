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Роскомнадзор пригрозил изменить закон ради блокировки Google

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о возможном изменении российского законодательства, что позволило бы заблокировать американскую корпорацию Google.

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«Если штрафные санкции не возымеют действие на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России», — сказал Субботин журналистам ТАСС в среду, 12 декабря.

Он отметил, что блокировка — это самая жесткая мера и сейчас такую норму законодательство не предусматривает. Чиновник также напомнил, что первый штраф был минимальным — 500 тыс. рублей (его наложили на корпорацию накануне). Следующий составит уже 700 тыс. рублей, пишет «Газета.ру». Компанию оштрафовали за отказ фильтровать выдачу запрещенного контента.

6 ноября стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе.

До этого, 14 ноября, состоялись переговоры ведомства с представителем Google Дороном Авни об исполнении российских законов. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.

Согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны удалить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.

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