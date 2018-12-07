Роскомнадзор изъял более 77 тыс. незаконных SIM-карт в 2018 году

Роскомнадзор в 2018 году изъял более 77,3 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов провели свыше 1,8 тыс. контрольных мероприятий, что на 43% больше по сравнению с 2017 годом. Наибольшее количество рейдов проведено в Приволжском (542), Центральном (297) и Сибирском (215) федеральных округах.

В результате было составлено 981 протокол об административных нарушениях. Большая часть нарушений заключалась в продаже SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателями документов.

Кроме того, сотрудники ведомства выявили свыше тысячи признаков нарушений при реализации SIM-карт в интернете. Все материалы направлены в МВД России для подтверждения нарушений.

В ведомстве отметили, что проверка законности продажи SIM-карт проводятся с 2016 года совместно с сотрудниками МВД. Согласно закону «О связи», услуги связи предоставляются лишь гражданам, подтвердившим свою личность.