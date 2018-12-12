«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без капитана Глушакова

Московский «Спартак» представил календарь на 2019 год с изображением футболистов команды. Среди них нет капитана клуба Дениса Глушакова. Товар доступен в официальном интернет-магазине «красно-белых».

На заглавной странице изображены Зе Луиш, Георгий Джикия и Лоренсо Мельгарехо. Подпись гласит: «Жить игрой».

На странице каждого месяца запечатлены и другие футболисты «Спартака», в том числе Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Фернандо, Софьян Ханни, Александр Максименко, Самуэль Жиго, Сальваторе Боккетти и Луис Адриано.

Таким образом, в календаре не нашлось место капитану команду Денису Глушакову, а также Артему Реброву, Андрею Ещенко и Дмитрию Комбарову.

Глушаков оказался в центре скандала после увольнения итальянского тренера Массимо Карреры. Многие болельщики считают, что капитан и его друзья по команде настояли на отставке тренера. Трибуны регулярно освистывают Глушакова, а на матче Лиги Европы против «Рапида» выбежавший на поле болельщик едва не подрался с футболистом.

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступает против присутствия в команде Глушакова. По их мнению, он не отвечает предъявленным капитану требованиям, а его поведение в жизни нельзя назвать достойным.

Ситуацию усугубляет бракоразводный процесс в семье Глушакова. Ранее в СМИ была опубликована запись, в которой футболист угрожает и оскорбляет свою супругу, а также грозится разобраться с ней при помощи «самых верхних фейсов». Запись появилась вскоре после обращения жены Глушакова в полицию с заявлением о намерении мужа убить ее.