Форточка в Европу: ЦСКА сохраняет шансы на евровесну

Игроки столичного ЦСКА готовы умереть на поле ради успешного исхода последнего тура Лиги чемпионов: перед заключительными матчами группового этапа подопечные Виктора Гончаренко всё еще сохраняют шансы на выход в весеннюю часть еврокубков. Хотя армейцы лишились возможности пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира, они могут занять третье место, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Сенсации в виде победы в гостевом матче против мадридского «Реала» может не хватить ЦСКА — продолжить еврокубковую кампанию москвичи смогут только в случае осечки чешской «Виктории» в параллельной игре с «Ромой». Впрочем, даже ничья может вывести армейцев в ЛЕ, но это произойдет, если чехи проиграют итальянцам.

Сами виноваты

ЦСКА с четырьмя очками в активе занимает последнее место в группе G. У «Виктории», которая расположилась на третьей строчке, такое же количество баллов, но из-за результатов личных встреч (2:2; 2:1) чехи идут выше в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко сами усложнили себе жизнь: армейцы могли решить вопрос попадания в плей-офф Лиги Европы еще в прошлом туре, но сенсационно проиграли «Виктории» на своем поле (1:2). В случае победы в том матче москвичи даже сохранили бы неплохие шансы на выход из группы.

— Нам нужно взбодриться и забыть прошлую игру с «Викторией», — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. — Это был точно не тот результат, на который мы рассчитывали. В Мадриде нам будет очень сложно, но мы сделаем всё, чтобы добиться нужного.

Армейцам предстоит встреча с одной из лучших команд планеты — действующим победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира мадридским «Реалом». Последний раз «сливочные» проигрывали на своем стадионе на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10 итальянскому «Милану» (2:3).

— Понимаем, что впереди труднейшая игра, самый важный матч, но всей командой мы будем стараться победить. Нам некуда отступать, — заявил «Известиям» нападающий ЦСКА Такума Нисимура.

Однако теперь судьба красно-синих зависит не только от результата их встречи с «Реалом», но и от итогов параллельного матча «Виктория»–«Рома». В октябре итальянцы дома разгромили своего соперника — 5:0. Добыть очки в ответной игре, пусть и на своем поле, чехам будет крайне непросто.

— Честно говоря, мы стараемся не думать о параллельной игре, — признался «Известиям» лучший бомбардир армейцев в нынешнем сезоне Федор Чалов. — Нам хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом». Очень хотим, чтобы итоговый результат был положительным, но мы готовы к любом исходу.

Нужна еще одна сенсация

Однажды ЦСКА уже играл с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Весной 2012 года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов королевский клуб разгромил армейцев — 4:1. В стане красно-синих уверены, что в предстоящей игре команда способна выступить гораздо лучше.

— Мы очень хотим остаться в еврокубках, поэтому нам надо набирать очки в Мадриде, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Возможно ли обыграть «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»? Почему нет? Возможно всё. Сложно противостоять команде столь высокого уровня, но мы сделаем всё, что от нас зависит.

«Реал» уже не только обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, но и гарантировал первое место в группе. Это весьма важно при жеребьевке 1/8 финала турнира: команды, занявшие первые места в своих квартетах, избегут встречи в этом раунде с победителями других групп. Вероятнее всего, в матче с ЦСКА тренерский штаб «сливочных» даст отдохнуть своим лидерам.

— Не исключаю, что «Реал» будет играть не основным составом, ведь они уже решили все свои задачи, — отметил в разговоре с «Известиями» форвард армейцев Тимур Жамалетдинов. — Это может дать нам дополнительные шансы на то, чтобы зацепиться за очки. Мы настроены на положительный результат и попадание в Лигу Европы. Можно сказать, что для меня сыграть на «Бернабеу» — детская мечта. Если тренер даст такую возможность, будет очень здорово.

Многие считают, что «Реал» захочет взять реванш у ЦСКА за поражение в первом матче, когда красно-синие преподнесли настоящую сенсацию, переиграв испанского гранда с минимальным счетом (1:0). Это единственное поражение королевского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов в этом году.

— Мы точно будем мотивированы не меньше игроков «Реал», — пообещал «Известиям» полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович. — Все игроки нашей команды будут умирать на футбольном поле ради достижения нужного результата. Сделаем всё, что в наших силах.

С момента прошлой встречи ЦСКА и «Реала» в мадридском коллективе произошла серьезная кадровая перестановка — поста главного тренера лишился Юлен Лопетеги. Ему на смену пришел аргентинский специалист Сантьяго Солари, который до этого работал в резервной команде «сливочных». После смены наставника в активе мадридцев девять побед и лишь одно поражение.

— «Реал» — один из самых обсуждаемых и популярных клубов на земле, поэтому мы, конечно, знаем о кадровых перестановках в их коллективе, — отметил в беседе с «Известиями» футболист ЦСКА Никола Влашич. — При новом тренере команда выглядит очень неплохо. Но в одном конкретном матче может случится всё что угодно.

Справиться без лидеров

В преддверии важного матча проблем тренерскому штабу ЦСКА добавляют травмы лидеров команды. В игре с «Реалом» точно не примет участия полузащитник Ильзат Ахметов. Под вопросом и выход в старте защитника Родриго Бекао. Бразилец досрочно закончил субботнюю встречу с «Енисеем» (2:1) в рамках чемпионата России из-за травмы. Тем не менее, Бекао отправился с командой в Мадрид. Решение о его участии в игре примут непосредственно в день матча.

— Отсутствие травмированных футболистов усложнит нам задачу, — подытожил Влашич. — Мы потеряли хороших, сильных игроков. Но это не может быть оправданием для нас. В Мадриде нужно проявить лучшие качества и добиться положительного результата.

Если ЦСКА удастся попасть в плей-офф Лиги Европы, то уже 17 декабря они узнают своих соперников по 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света.

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