Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну

В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков. В случае победы над чешской «Викторией» армейцы уже точно не опустятся ниже третьего места в своей группе, дающего право на попадание в Лигу Европы. Кроме того, успех в матче с аутсайдером квартета сохранит шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В шаге от весны

ЦСКА с четырьмя очками идет на третьем месте в таблице и отстает от лидирующих «Ромы» и «Реала» на 5 баллов. «Виктория» замыкает квартет — в их активе лишь одно очко, набранное в первом матче с армейцами (2:2). Только победа в грядущей игре обезопасит подопечных Виктора Гончаренко от еврокубкового провала. Напомним, что команды, занявшие первые два места в своей группе, получают путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, а коллектив, занявший третье место, отправляется в 1/16 Лиги Европы.

— У нас все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Мы надеемся, что наши соперники в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки в оставшихся матчах. Однако мы должны думать о себе и быть предельно сосредоточенными на собственных играх. В первую очередь, конечно, речь о предстоящей встрече с «Викторией». Мы должны добиться победы.

Три очка, завоеванные в игре с чешским клубом, сохранят шансы армейскому коллективу на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. При этом многое будет зависеть также и от параллельного матча, в котором между собой сойдутся лидеры группы G — «Реал» и «Рома». Если испанцы потеряют очки, а армейцы обыграют «Викторию», то судьба путевки в весеннюю стадию ЛЧ решится в очной встрече «Реала» и ЦСКА. Победа армейцев в Испании может вывести их дальше, любой другой результат будет на руку «сливочным». Если же «Реал» обыграет «Рому», то именно он обеспечит себе место в плей-офф. ЦСКА же нужно будет не только побеждать в двух оставшихся матчах, но и рассчитывать на осечку римлян в игре с «Викторией».

— Любой матч в Лиге чемпионов очень сложный, и предстоящий не станет исключением, — заявил «Известиям» полузащитник ЦСКА Яка Бийол. — Мы сделаем всё, чтобы взять три очка в игре с «Викторией». Пройти в плей-офф нам будет сложно, но мы надеемся это сделать. Если не получится, то, конечно, очень хотим занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы.

Что касается «Виктории», то чехи уже лишились шансов на попадание в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Поражение от ЦСКА и вовсе оставит их без еврокубковой весны.

— «Виктория» сделает всё, чтобы отобрать очки у ЦСКА, — поделился мнением с «Известиями» бывший капитан сборной Чехии Мартин Йиранек. — Крайне сложный матч для обеих команд. Но на стороне армейцев будет небольшое преимущество. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, «Виктория» сейчас испытывает не самые лучшие времена: чехи потеряли очки в последних двух матчах внутреннего чемпионата. И, наконец, команда лишилась сразу нескольких важных игроков из-за травм. В целом «Виктория» сейчас переживает небольшой кризис.

Старый знакомый

Действующих чемпионов Чехии возглавляет известный специалист Павел Врба — 54-летний тренер хорошо знаком российским болельщикам по работе с «Анжи» в 2016 году. Врба здорово начал сезон с махачкалинцами, но во время зимней паузы покинул команду из-за смены вектора развития клуба. В беседе с «Известиям» чешский специалист признался, что продолжает пристально следить за российским чемпионатом.

— Очень пристально слежу за Премьер-лигой, — рассказал Врба. — Качество футбола в РПЛ очень высоко, и я считаю вашу лигу одной из лучших в Европе. Ведущие команды из российского чемпионата, в том числе ЦСКА, регулярно доказывают свое мастерство в еврокубках. В этом сезоне армейцы строят новую команду из молодых игроков. Однако уже сейчас они показывают неплохие результаты как на внутренней, так и на европейской арене. Предстоящий матч будет решающим для нас. Мы хотим попасть в Лигу Европы, так что обязаны побеждать ЦСКА.

Вынести урок

Первый матч ЦСКА и «Виктории» в Лиге чемпионов выдался упорным. В той игре ЦСКА проигрывал после первого тайма со счетом 0:2. Однако армейцы сумели мобилизоваться после перерыва и отыгрались. При этом второй мяч был забит на 95-й минуте с пенальти. Очевидно, что в ответной встрече армейцам также придется непросто.

— В первой игре мы отыгрались лишь в дополнительное время, и было сложно претендовать на победу, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Никита Чернов. — Тот матч стал для многих из нас дебютом в Лиге чемпионов — мы научились тому, что нужно полностью выкладываться на поле с первых минут. В какой-то степени, конечно, сказалось и волнение. Но с каждой новой игрой мы становимся всё более опытными.

Ранее ЦСКА уже встречался с «Викторией» в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014. Тогда команды обменялись победами. В Москве армейцы добыли победу (3:2), а на выезде оступились (1:2). В том розыгрыше чехи сумели обогнать российский клуб в группе и оставили его без еврокубковой весны. Спустя пять лет у ЦСКА появилась хорошая возможность взять реванш.

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