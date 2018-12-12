The Hill сравнил сотрудничество России и Китая с «Антантой»

Китай и Россия вряд ли создадут альянс, подобный НАТО, однако в терминах XX века они уже сформировали «Антанту» для противостояния западным интересам, пишет обозревать The Hill Джефф Хоун в среду, 12 декабря.

По его словам, Россия и КНР не способны создать постоянный, прочный союз из-за множества противоречий. Во-первых, это историческая враждебность. Хоун отмечает, что территориальные разногласия между двумя государствами начались еще в XVII веке. Так, например, в 1929 году произошел конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, в 1969 году случилось несколько столкновений на советско-китайской границе на острове Даманском, которые чуть не вылились в полномасштабную войну. Кроме того, в настоящее время обе страны претендуют на влияние в Центрально-Азиатском регионе.

Однако подобные разногласия не мешают РФ и КНР строить взаимовыгодные соглашения. По словам Хоуна, сто лет назад во время Первой мировой войны Антанту можно было охарактеризовать как «дружескую договоренность» или «неформальное объединение государств». Противостояние двух евразийских сил — Китая и России — с Западом может помочь им преодолеть взаимное историческое недоверие.

Как подчеркивает обозреватель, страны не представляют «экзистенциальной» угрозы друг для друга: Россия не стремится преобразовать политическую систему Китая на свой лад, и наоборот. Конкуренция между государствами принимает скорее форму соперничества сверхдержав за ресурсы. В то же время Запад позиционирует собственную демократическую систему как «высшую форму управления» и уже более полувека пытается продвигать свои идеалы во всем мире.

Еще один аргумент заключается в том, что Россия и Китай граничат друг с другом. Вдобавок они окружены американскими войсками, которые были развернуты, в частности, в странах Прибалтики или в Южной Корее. Наконец, обе нации, в прошлом империи, воспринимают себя как «жертв унижения» со стороны западных государств.

По мнению Хоуна, цель кооперации РФ И КНР — сместить США с позиции мирового гегемона и сформировать свои сферы влияния, которые помогут им повысить экономический рост и безопасность собственных границ. Уже сейчас видны совместные шаги обеих стран к сотрудничеству, как, например, учения «Восток-2018» или желание увеличить инвестиции и совместные проекты по экономическому развитию.

Антанта — союз России, Франции и Великобритании, возникший в 1907 году в противовес Тройственному союзу (Германии, Австро-Венгрии и Италии). Ее образованию предшествовало заключение в 1891–1893 годах русско-французского союза. Противостояние Антанты и Тройственного союза привело к Первой мировой войне.

9 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик. На первой строчке по темпам экономического роста среди развивающихся рынков оказалась Малайзия, на третьей — Китай. В первую десятку также вошли Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея.