Bloomberg узнал о готовности Китая пойти на уступки США

КНР готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, предложение о сокращении пошлин до 15% с нынешних 40% было представлено в правительство КНР и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Отмечается, что 11 декабря представители торговых ведомств США и Китая провели телефонные переговоры, что говорит о продолжении диалога двух стран по торговым вопросам.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что на полях саммита G20 в Аргентине американский и китайский лидеры договорились о взаимных шагах по пошлинам. Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 млрд с 10% до 25% с 1 января 2019 года, если странам удастся договориться по ряду вопросов в течение 90 дней.