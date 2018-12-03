Трамп заявил о согласии Китая сократить пошлины на импорт автомобилей из США

Власти КНР согласились снизить пошлины на ввоз в страну американских автомобилей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей из США. На данный момент размер пошлин составляет 40%», — написал он в Twitter.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что США поднимут пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. До этого планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами.

24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.