Трамп считает, что Китай готов к урегулированию ситуации с пошлинами

Президент США Дональд Трамп считает, что власти Китая намерены мирно урегулировать торговую войну между двумя странами.

На полях саммита G20 в Аргентине американский и китайский лидеры договорились о взаимных шагах по пошлинам. Трамп согласился не поднимать пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 млрд с 10% до 25% с 1 января 2019 года, если странам удастся договориться по ряду вопросов в течение 90 дней, пишет «РИА Новости».

На своей странице в Twitter американский президент заявил, что с момента окончания саммита власти КНР посылают сильные сигналы. Также он уверен, что председатель Си Цзиньпин открыто говорил что думал на долгой исторической встрече.

1 декабря по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. Ранее планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

При этом Китай согласился для ликвидации дисбаланса в торговле закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами. 24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.