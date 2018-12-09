Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся экономик

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg, поднявшись на пять пунктов за двенадцать месяцев.

При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. Таким образом, на первом месте по темпам экономического роста среди развивающихся рынков оказалась Малайзия — 2,55. Далее идут Россия — 2,36 и Китай — 1,39.

В первую десятку также вошли Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея.

Замыкает общий рейтинг Турция, которая расположилась на 20-м месте. Еще полгода назад республика занимала пятое место.

Положительную динамику России эксперты объясняют именно ускорением роста ВВП, которое происходит, несмотря на пролонгирование санкций как со стороны Евросоюза (ЕС), так и Соединенных Штатов, пишет «Федеральное агентство новостей».

31 октября стало известно, что РФ заняла 31-е место в рейтинге Doing Business, который подготовили эксперты Всемирного банка. Таким образом, страна поднялась в нем на четыре строчки.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития.