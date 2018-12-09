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Россия обогнала Китай в рейтинге развивающихся экономик

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg, поднявшись на пять пунктов за двенадцать месяцев.

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При выставлении совокупного балла для каждой из стран аналитики учитывали рост ВВП, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. Таким образом, на первом месте по темпам экономического роста среди развивающихся рынков оказалась Малайзия — 2,55. Далее идут Россия — 2,36 и Китай — 1,39.

В первую десятку также вошли Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея.

Замыкает общий рейтинг Турция, которая расположилась на 20-м месте. Еще полгода назад республика занимала пятое место.

Положительную динамику России эксперты объясняют именно ускорением роста ВВП, которое происходит, несмотря на пролонгирование санкций как со стороны Евросоюза (ЕС), так и Соединенных Штатов, пишет «Федеральное агентство новостей».

31 октября стало известно, что РФ заняла 31-е место в рейтинге Doing Business, который подготовили эксперты Всемирного банка. Таким образом, страна поднялась в нем на четыре строчки.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития.

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