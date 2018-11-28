Путин заявил об адаптации российской экономики к внешним шокам

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития. Как сообщает ТАСС, такое мнение глава государства высказал, выступая 28 ноября на планетной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

По его словам, российская экономика чувствует себя уверенно, несмотря ни на какие кризисные ситуации.

2 октября стало известно, что по прогнозам Минэкономразвития мировой экономике грозит замедление, поскольку темпы ее роста снизятся до 3,2% к 2024 году, в то время как российская экономика, наоборот, нарастит темпы на 3,3%. Эксперты отметили, что это произойдет за счет реализации нацпроектов по повышению производительности труда, поддержке малого бизнеса и несырьевого экспорта.

Касательно роста российской экономики высказались и экономисты центра развития НИУ ВШЭ. По их словам, в ближайшие три года в стране ожидают роста ВВП на уровне 1,6–1,9%. Однако специалисты отметили, что негативное влияние на развитие экономики окажут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.