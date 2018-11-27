Кудрин рассказал о попавшей в «застойную яму» экономике России

Российская экономика находится в «застойной яме», темпы ее роста в последнее десятилетие не превышали 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет», — сказал Кудрин в рамках форума Финансового университета 27 ноября.

Он отметил, что на самом деле экономика России должна расти темпами не ниже среднемировых. По словам Кудрина, в 2018 году экономика страны вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза. Он добавил, что в этом смысле Росси не помог двойной рост цен на нефть.

«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — заключил глава Счетной палаты, которого цитирует ТАСС.

25 ноября Кудрин прокомментировал возможность глобального кризиса в ближайшие годы. По его словам, такие явления очень сложно предвидеть, но когда-то это должно случиться. Глава СП также подчеркнул, что в России в ближайшие 20 лет произойдут события, подобные дефолту 1998 года.